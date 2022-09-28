В ДНР рассказали об успешной обороне Красного Лимана

В ДНР заявили об успешной обороне Красного Лимана, несмотря на попытки ВСУ отрезать город

Союзные силы успешно держат оборону в городе Красный Лиман в Донецкой народной республике (ДНР), несмотря на попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) отрезать населенный пункт от снабжения, сообщается в официальном Telegram-канале Народной милиции (НМ) ДНР.

«Защитники города из числа НМ ЛНР и ДНР, а также ВС РФ полностью контролируют ситуацию на всех направлениях атак бандформирований Киева. Стратегические трассы также под контролем несмотря на попытки нацистов отрезать Красный Лиман от снабжения», — говорится в публикации.

С начала сентября ВСУ пытаются наступать на Красный Лиман при поддержке артиллерии и реактивных систем залпового огня, однако союзные силы удерживают город, не давая противнику подойти к нему.