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В ЛНР рассказали о сложном бое в Красном Лимане

Помощник главы МВД ЛНР Киселев заявил о сложном бое в Красном Лимане против ВСУ

Фото: Jorge Silva / Reuters

В Красном Лимане Донецкой народной республики (ДНР) завязался сложный бой, союзные силы держат оборону при поддержке артиллерии и авиации, рассказал в Telegram помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев.

«В Красном Лимане идет сложный бой, противник бросил все силы и резервы», — написал Киселев. Он также отметил, что по наступающим украинским частям ведет огонь артиллерия и авиация России.

Накануне глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что ВСУ взяли в полукольцо Красный Лиман.

«Не в полной мере контролируются», по его словам, населенные пункты Ямполь и Дробышево. При этом дорога от Сватово остается под контролем союзных сил, но периодически обстреливается. В районе активно работают украинские диверсионно-разведывательные группы.

С начала сентября ВСУ пытаются наступать на Красный Лиман при поддержке артиллерии и реактивных систем залпового огня. Однако союзные силы удерживают город против превосходящих сил противника.

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Василий Мека
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