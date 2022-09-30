Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Пушилин заявил о частичной потере контроля над Ямполем и Дробышево

Глава ДНР Пушилин заявил, что союзные силы не полностью контролируют Ямполь и Дробышево

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о частичной потере контроля союзных сил над населенными пунктами Ямполь и Дробышево. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Ямполь и Дробышево в полной мере нами не контролируются», — заявил Пушилин.

Кроме того, глава республики сообщил, что Красный Лиман в настоящее время находится в полукольце Вооруженных сил Украины. Дорога от Сватово, отметил он, контролируется союзными силами, но периодически обстреливается.

Днем ранее командир отряда «Барс-13» Сергей Фомченков с позывным Фомич рассказал о крайне сложной обстановке в поселке Дробышево. По его словам, противник многократно превосходит подразделения союзных сил по численности, а атаки предпринимаются пехотой при поддержке артиллерии и авиации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на вопрос об украинских ударах по новым территориям России
Порноактриса Джиа Лисса рассказала о съемках фильма с Владимиром Машковым
В России зарегистрировали первый иск об оспаривании призыва в рамках мобилизации
Блогерша сделала трендовый маникюр и смутила зрителей результатом
Закачка газа в Европе упала до минимума за сезон
В Госдуме поддержали идею Михалкова об отсрочке для кинодеятелей
В Кремле не ответили на вопрос о границах Запорожской и Херсонской областей
В Кремле рассказали об отсутствии планов разговора Путина и генсека ООН
Армию Италии привели в состояние повышенной готовности
Эстония отказалась признавать результаты референдумов о присоединении к России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.