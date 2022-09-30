Пушилин заявил о частичной потере контроля над Ямполем и Дробышево

Глава ДНР Пушилин заявил, что союзные силы не полностью контролируют Ямполь и Дробышево

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о частичной потере контроля союзных сил над населенными пунктами Ямполь и Дробышево. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Ямполь и Дробышево в полной мере нами не контролируются», — заявил Пушилин.

Кроме того, глава республики сообщил, что Красный Лиман в настоящее время находится в полукольце Вооруженных сил Украины. Дорога от Сватово, отметил он, контролируется союзными силами, но периодически обстреливается.

Днем ранее командир отряда «Барс-13» Сергей Фомченков с позывным Фомич рассказал о крайне сложной обстановке в поселке Дробышево. По его словам, противник многократно превосходит подразделения союзных сил по численности, а атаки предпринимаются пехотой при поддержке артиллерии и авиации.