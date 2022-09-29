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Доброволец раскрыл обстановку «в самой горячей точке» на лиманском направлении

Командир отряда «Барс-13» Фомченков рассказал о сложной обстановке в поселке Дробышево

Кадр: ФОМА ТВ / YouTube

Командир отряда «Барс-13» Сергей Фомченков с позывным Фомич рассказал о крайне сложной обстановке в поселке Дробышево, который сейчас считается самой горячей точкой на лиманском направлении. Подробности он раскрыл в беседе с RT.

«Противник не оставляет попыток выбить нас из Дробышева. Противник многократно превосходит нас по численности. Атаки предпринимаются пехотой при поддержке артиллерии и авиации. Активно используются беспилотники. Тем не менее "Барс-13" стойко удерживает свои позиции», — сообщил Фомченков.

По его словам, на этом участке фронта Вооруженные силы Украины (ВСУ) не считаются с потерями и каждый раз бросают в бой новые части — пехоту, наемников, бронетанковые войска. «Противника становится все больше на всех направлениях, на которых мы держим оборону: на западе, на юге и на севере», — добавил российский доброволец.

Он также рассказал, что его отряд осуществляет связь с большой землей по узкому коридору восточнее Дробышева и Лимана и успешно отбивает все атаки украинской армии. «Настроение в отряде бодрое! Готовы стоять до конца и не отдавать ни пяди своей земли», — заключил Фомченков.

Ранее заместитель командира воинского подразделения «Русский легион» с позывным «Любер» рассказал, что под поселком Дробышево заметили наемников из Румынии. Он также сообщил, что ситуация в регионе остается напряженной, обстрелы не прекращаются.

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Варвара Кошечкина
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