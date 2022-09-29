В ДНР заметили наемников из Румынии

WarGonzo: под поселком Дробышево в ДНР замечены румынские наемники

Под поселком Дробышево в Донецкой народной республике (ДНР) заметили иностранных наемников из Румынии, рассказал заместитель командира воинского подразделения «Русский легион» с позывным «Любер» Telegram-каналу WarGonzo.

По словам бойца, ситуация в регионе остается напряженной, обстрелы не прекращаются. В зоне боевых действий замечены не только польские, но и недавно прибывшие румынские наемники.

Ранее российские войска атаковали позиции подразделений наемников «Иностранного легиона» в районе Николаевки в Донецкой народной республике. Были уничтожены до 80 иностранных бойцов, сражающихся на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

22 сентября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны Запада стали стороной конфликта на Украине. По словам российского министра, вооруженным силам России и республик Донбасса противостоит не только украинская армия, но и военная машина коллективного Запада.