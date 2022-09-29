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Российские войска уничтожили до 80 наемников «Иностранного легиона» в ДНР

Минобороны России заявило об уничтожении до 80 наемников «Иностранного легиона» в ДНР
СюжетМинобороны:
Игорь Конашенков

Игорь Конашенков. Фото: Минобороны РФ / Globallookpress.com

Российские войска атаковали позиции подразделений наемников «Иностранного легиона» в районе Николаевки в Донецкой народной республике. Об этом в четверг, 29 сентября, журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в результате высокоточного удара Воздушно-космических сил (ВКС) России были уничтожены до 80 иностранных бойцов, сражающихся на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Конашенков добавил, что также была атакована временная база батальона 92-й механизированной бригады ВСУ под Харьковом, в результате чего Украина потеряла более 70 военнослужащих и 14 единиц техники.

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По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 5973 единицы военной автомобильной спецтехники, 3439 орудий полевой артиллерии и минометов, 855 боевых машин реактивной системы залпового огня, 5147 бронемашин, 377 зенитных ракетных комплексов, 2107 беспилотников, 307 самолетов и 155 вертолетов ВСУ.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что с 24 февраля Украина потеряла половину своей армии. По его словам, на момент начала спецоперации численность ВСУ достигала 201-202 тысяч человек. По данным главы Минобороны, на 21 сентября, Украина потеряла 61 207 человек погибшими и 49 368 — ранеными.

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Константин Лысяков
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