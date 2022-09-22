Лавров назвал страны Запада стороной конфликта на Украине

Лавров заявил, что страны Запада стали стороной конфликта на Украине

Страны Запада стали стороной конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру» с полей 77-й Генассамблеи ООН.

По словам российского министра, вооруженным силам России и республик Донбасса противостоит не только украинская армия, но и военная машина коллективного Запада. Он также отметил, что западные страны напрямую вовлечены в российско-украинский конфликт.

21 сентября в своем интервью Лавров заявил, что США близки к статусу превращения из наблюдателя в полноценного участника конфликта на Украине и буквально балансируют на грани. Он отметил, что присутствие американских военных инструкторов и наемников в составе украинской армии многое говорит о степени участия американской стороны в конфликте.

Ранее генерал-лейтенант армии США в отставке Джозеф Келлог заявил, что, поставляя Киеву большую часть военной помощи, Вашингтон становится стороной конфликта. «С тех пор как мы стали отправлять им [Украине] вооружение по типу HIMARS и MLRS, мы сказали, что не хотим становиться стороной, расширяющей рамки конфликта», — отметил он и признался, что считает сумасшествием то, что Соединенные Штаты предоставляют Киеву 75 процентов гуманитарной, экономической и военной помощи.