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Лукашенко заявил о крахе санкций Запада против Белоруссии

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что санкции Запада не достигли своих целей

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Западные санкции в отношении Белоруссии не достигли своих целей. О том, что ограничения Запада потерпели крах, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, передает издание «СБ. Беларусь сегодня».

«Конечно, мы ощущаем негативный эффект от западных ограничений в силу открытости нашей экономики. Тем не менее своих целей эти санкции не достигли. В том числе и благодаря широкой международной поддержке Беларуси», — утверждает он.

По словам Лукашенко, республика успешно развивается в условиях «беспрецедентного санкционного давления». Он отметил, что Белоруссия занимается импортозамещением. Также был переориентирован экспорт, увеличили поставки в Россию и государства «дальней дуги» (страны Азии, Африки и Латинской Америки), подчеркнул белорусский лидер.

Ранее с 24 сентября правительство Белоруссии ввело на полгода запрет на вывоз зерновых. В список товаров, которые временно запретили вывозить, вошли пшеница, рожь, кукуруза, овес и другие злаки — всего 19 позиций.

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Кристина Есикова
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