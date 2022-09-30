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Российская порноактриса рассказала о самых сложных сценах на съемках

Российская порноактриса Джиа Лисса назвала сцены без секса самыми сложными

Фото: WireImage / Getty Images

Популярная российская порноактриса Джиа Лисса (настоящее имя — Юлия Чиркова) рассказала, какие сцены она считает самыми сложными на съемках. Своим мнением звезда фильмов для взрослых поделилась в интервью журналу Maxim.

Лисса назвала самыми сложными сцены без секса. Порноактриса вспомнила, как однажды ей дали задание запомнить 12 страниц текста. Она подчеркнула, что для жанра порно это очень большой объем. «Я жестко тупила, смеялась, мы постоянно переснимали», — призналась она.

По словам Лиссы, она должна была сделать салат, а затем высыпать его на голову партнера. Она отметила, что этот эпизод несколько раз переснимали. «Салат собирали с пола и с головы актера, чтобы сделать новый дубль. Самые сложные сцены!» — добавила она.

Также порноактриса заявила, что ей дались трудно съемки в триллере «Кто там?», премьера которого состоялась 15 сентября. Ее коллегами по съемочной площадке стали актеры Тихон Жизневский и Александра Бортич. Как уточнила Лисса, главная сложность состояла в том, что «все снималось одним кадром». Она призналась, что боялась ошибиться и все испортить.

Джиа Лисса — популярная российская порноактриса. В 2020 году она стала обладательницей премии AVN Awards, также известной как «Порно-Оскар». Награду ей присудили в категории «Лучшая групповая сцена секса в иностранном фильме».

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Олег Давыдов
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