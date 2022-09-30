В Госдуме поддержали идею Михалкова об отсрочке для кинодеятелей

Депутат Драпеко поддержала идею Никиты Михалкова об отсрочке для кинодеятелей

Зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко поддержала идею режиссера Никиты Михалкова об отсрочке для участников общественно значимых съемок. Ее слова передает издание «Говорит Москва».

Драпеко подчеркнула, что для начала необходимо оценить важность проектов, в которых задействованы кинодеятели, с точки зрения пользы для общества и выбрать самые значимые.

«В этой части я согласна с Никитой Сергеевичем Михалковым. Нам надо посмотреть проекты, которые запущены. Возможно, они производят иногда даже большее впечатление на народ, чем военные победы», — заявила депутат.

Однако, как утверждает Драпенко, бронь от мобилизации не должна распространяться на всех кинематографистов, поскольку они «такие же граждане» России. Ее можно предоставить только студентам и специалистам высокого уровня, уточнила она.

«Мы знаем многих известных деятелей искусства, которые воевали во время Великой Отечественной войны, награждены медалями и орденами, вернулись обратно с фронта и создали потрясающие произведения искусства, которые рассказывали о тех военных годах. Я считаю, что надо дать отсрочку студентам, которые уже имеют высшее образование или поступили на режиссуру, на стационарный факультет. Это очень редкие специалисты. Для нас важно сохранить такие творческие кадры», — подытожила депутат.

Ранее Михалков обратился с просьбой к премьер-министру страны Михаилу Мишустину дать отсрочку от частичной мобилизации для работников киноотрасли, занятых в общественно значимых проектах. Режиссер уточнил, что не просит освободить кого-либо от армии. Он подчеркнул, что съемочные процессы, в основном финансируемые государством, «в случае, если они действительно имеют художественную и нравственную ценность», необходимо завершить.