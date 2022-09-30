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США наложили новые санкции на членов семей российской элиты

Минфин США наложил санкции на членов семей Медведева, Шойгу, Собянина и Мишустина

Фото: Guenter Fischer / Imagebroker / Globallookpress.com

Министерство финансов США наложило санкции на членов семей зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, министра обороны РФ Сергея Шойгу, мэра Москвы Сергея Собянина и премьер-министра России Михаила Мишустина. Об этом говорится на официальном сайте американского ведомства.

Кроме того, в санкционные списки вошли представители семей губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и главы Росгвардии Валерия Золотова.

В санкционный список США также попали глава Центробанка Эльвира Набиуллина и другие члены Совфеда. В списках оказались 14 представителей военно-промышленного комплекса России, а также 278 законодателей.

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Николай Чигасов
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