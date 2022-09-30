США ввели санкции против компаний из Китая, Белоруссии и Армении

США ввели санкции против компаний из Китая, Белоруссии и Армении за поддержку России

США ввели санкции против компаний из Китая, Белоруссии и Армении за поддержку России. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно заявлению на сайте американского Минфина, речь идет о компаниях-производителях электроники, а также об одной компании нефтехимического комплекса из Белоруссии.

В санкционный список США также попали глава Центробанка Эльвира Набиуллина, члены Совфеда и родственники российских чиновников. Под новые рестрикции попали 14 представителей военно-промышленного комплекса России, а также 278 законодателей.