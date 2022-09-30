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Забивший до смерти молотком пожилую соседку россиянин пойдет под суд

В Нижнем Новгороде осудят мужчину, убившего молотком соседку и спрятавшего тело в диване

Фото: Нижегородский районный суд г. Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде суд рассмотрит дело 62-летнего мужчины об убийстве 72-летней пенсионерки. Об этом в пятницу, 30 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В момент обнаружения тела обвиняемый пытался сбежать от правоохранителей и выпрыгнул из окна квартиры, но был остановлен.

7 августа в квартире дома на улице Сергея Есенина Канавинского района пьяные соседи поссорились, и фигурант несколько раз ударил молотком по голове пожилую женщину, нанеся ей смертельные ранения. Затем он спрятал тело погибшей в раздвижном диване.

Следователи возбудили дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Мужчина полностью признал вину.

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Екатерина Власова
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