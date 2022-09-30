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Полицейские задержали ревнивого россиянина за угрозы экс-сожителю жены топором

В Мурманске ревнивый супруг пришел к бывшему сожителю жены с топором и угрожал расправой

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Мурманске правоохранители задержали 26-летнего безработного ранее судимого местного жителя за угрозы убийством 38-летнему бывшему сожителю жены. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщает «АиФ» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Мурманской области.

По данным ведомства, фигурант пришел с топором к экс-кавалеру супруги и потребовал его, угрожая расправой, не общаться с возлюбленной.

Потерпевший обратился в полицию. По факту произошедшего возбудили дело по части 1 статьи 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Ревнивому мужу грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Сургуте осудят мужчину, который избил до смерти обидчика и угрожал убить сожительницу.

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Екатерина Власова
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