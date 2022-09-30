Нарышкин заявил о причастности Запада к взрывам на «Северных потоках»

Глава СВР Нарышкин: у России есть данные о роли Запада во взрывах на «Северных потоках»

Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил об имеющихся у России материалах, указывающих на роль Запада в организации и проведении взрывов на российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», передает РИА Новости.

Он назвал произошедшее международным терактом и указал, что при этом Запад предпринимает усилия скрыть истинных организаторов и исполнителей. Глава СВР указал на выгоду Вашингтона, в том числе и экономическую, от повреждения российских газопроводов.

Нарышкин напомнил, что аналогичная ситуация с подрывом подводного трубопровода была в Никарагуа в октябре 1983 года в порту Пуэрто-Сандино.

По его словам, необходимо скоординировать усилия для разоблачения заказчиков и исполнителей теракта.