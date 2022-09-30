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Российская разведка начала помогать военным в проведении спецоперации на Украине

Нарышкин: СВР добывает информацию российским военным для проведения СВО на Украине
Сюжет«Северный поток-2»:
Начало событий в новости Нарышкин заявил о причастности Запада к взрывам на «Северных потоках»

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Служба внешней разведки (СВР) России начала добывать информацию, которая поможет российским военным при проведении спецоперации (СВО) на Украине. Об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин, пишет ТАСС.

По его словам, разведка нацелена на получение оперативно-тактической информации, необходимой для победы «на поле боя». Помимо этого, отметил Нарышкин, актуальной остается задача СВР по получению информации, способствующей принятию важнейших внешнеполитических решений руководством страны.

В качестве примера глава ведомства привел период Великой Отечественной войны, когда разведчик Ким Филби добыл информацию о планах вермахта по проведению операции «Цитадель», касающейся битвы на Курской дуге, которая помогла командованию Красной армии.

Ранее 30 сентября Нарышкин заявил об имеющихся у России материалах, указывающих на роль Запада в организации и проведении взрывов на российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Он назвал произошедшее международным терактом и указал, что при этом Запад предпринимает усилия скрыть истинных организаторов и исполнителей.

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Любовь Ширижик
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