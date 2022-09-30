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Великобритания ввела санкции против Набиуллиной

Великобритания ввела санкции против главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Великобритания ввела санкции против главы российского Центрального банка Эльвиры Набиуллиной, следует из документации на сайте правительства страны.

Уточняется, что речь идет о таких мерах, как запрет на въезд и заморозка активов. Обоснование состоит в том, что Набиуллина «получает выгоду от российского правительства либо поддерживает его, работая в качестве руководителя Центрального банка Российской Федерации».

Набиуллина также фигурирует в перечне новых санкций США от 30 сентября. Санкции в отношении ряда лиц, включая руководителя ЦБ, предлагала ввести Палата представителей Конгресса США. Законопроект был принят 20 сентября.

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Платон Щукин
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