Великобритания ввела санкции против Набиуллиной

Великобритания ввела санкции против главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной

Великобритания ввела санкции против главы российского Центрального банка Эльвиры Набиуллиной, следует из документации на сайте правительства страны.

Уточняется, что речь идет о таких мерах, как запрет на въезд и заморозка активов. Обоснование состоит в том, что Набиуллина «получает выгоду от российского правительства либо поддерживает его, работая в качестве руководителя Центрального банка Российской Федерации».

Набиуллина также фигурирует в перечне новых санкций США от 30 сентября. Санкции в отношении ряда лиц, включая руководителя ЦБ, предлагала ввести Палата представителей Конгресса США. Законопроект был принят 20 сентября.