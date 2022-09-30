Неловкий момент из жизни котенка леопарда попал на видео

«Земля леопарда» показала кадры с севшим в лужу котенком леопарда

Фотоловушка Центра реабилитации в Приморье засняла забавные кадры с котенком дальневосточного леопарда, обнаруженным в одиночестве у границ нацпарка «Земля леопарда». Видео опубликовано на YouTube.

«Малыш Leo 260M попытался утолить жажду, но поскользнулся и случайно упал в небольшой пруд в своем вольере», — говорится в сообщении. Отмечается, что котенок Leo 260M показал резкую реакцию оторопевшего от неожиданности малыша.

«Неуклюже и торопливо он покинул "опасные воды", отступил на безопасное расстояние и с удивлением уставился на "обидчика"», — рассказала в нацпарке. Специалисты заверили, что сейчас шансы на возвращение котенка в дикую природу высоки.