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Девушка в слезах убежала от пристыдившей ее из-за одежды для офиса сестры

Пользовательница bubblebassjoe расстроила располневшую сестру просьбой купить новую одежду

Фото: Chris Reyem / Unsplash

Пользовательница c никнеймом bubblebassjoe расстроила располневшую сестру просьбой купить новую одежду. Соответствующий пост она опубликовала на Reddit.

Юзерша рассказала, что ранее ее 24-летняя родственница устроилась на работу в офис. Однако, несмотря на данный факт, девушка решила не обновлять свой гардероб, который ей был мал. «Я люблю свою сестру, мы отлично ладим. Но она с детства боролась с лишним весом, поэтому нам никогда не разрешалось использовать слово "толстый", даже если оно не предназначалось для описания человека. Она преодолела множество проблем с уверенностью в себе, но как только наша мама умерла, они вернулись, и сестра начала переедать», — пояснила автор поста.

По словам bubblebassjoe, она долгое время не решалась указать сестре на проблему. Однако во время встречи в обеденный перерыв пользовательница увидела, как у родственницы выпирает из-под одежды живот, и позвала ее на шопинг. «Я сказала, что оплачу вещи, которые ей подойдут, и что она может носить все, что хочет, но только не в офисе. (...) Но она попросила не стыдить ее за фигуру, а затем в слезах убежала», — рассказала юзерша.

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В свою очередь другие пользователи поддержали автора поста. «Для офисной работы это неприемлемо. Вы не стыдили ее из-за фигуры. Вы просто сказали, что ей нужна рубашка, прикрывающая живот», «На двух моих прошлых работах за подобное могли уволить», «У меня пышные формы, и я была бы рада, если бы мне предложили подобрать подходящую одежду», «Думаю, сестра боится признать, что прибавила в весе», «Как бы деликатно вы это ни сказали, она все равно бы расстроилась. Это как заявить кому-то, что от него плохо пахнет», — прокомментировали они.

Ранее в сентябре сообщалось, что австралийка Ванесса Спано, которая обычно носит одежду размера L-XL, ушла из магазина в слезах после упрека в полноте со стороны продавца. «Сотрудница со злостью сказала, что у них нет платьев для таких, как я. Мне стало ужасно стыдно, потому что наш разговор слышали другие посетители», — рассказала девушка.

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Алина Гостева
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