Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Девушка ушла из магазина в слезах после упрека продавца в полноте

Полная девушка Спано пожаловалась на отказ продавца принести ей платье на размер больше

Фото: @nessaspano

Австралийка пожаловалась на поведение продавщицы, которое довело ее до слез во время шопинга в популярном магазине. Ее историю приводит Daily Mail.

Жительница Голд-Коста Ванесса Спано, которая обычно носит одежду размера L-XL, примеряла понравившееся ей платья и обратилась за помощью к одному из консультантов. Героиня материала вежливо попросила сотрудницу принести вещь на размер больше, однако последняя в грубой форме ей отказала и заявила, что в бутике не представлены подобные предметы гардероба.

Материалы по теме:
«Я бы такую, как ты, вообще не трогал» Российские девушки перестали бриться, а парни надели платья. Как это помогло им найти и принять себя
«Я бы такую, как ты, вообще не трогал»Российские девушки перестали бриться, а парни надели платья. Как это помогло им найти и принять себя
25 ноября 2020
Культ наготы. Падчерица Камалы Харрис топлес и мужчины в трусах: чем запомнилась Неделя моды в Нью-Йорке?
Культ наготы.Падчерица Камалы Харрис топлес и мужчины в трусах: чем запомнилась Неделя моды в Нью-Йорке?
14 сентября 2022

«Девушка со злостью сказала, что у них нет платьев для таких как я. Мне стало ужасно стыдно, потому что наш разговор слышали все другие посетители. В итоге я быстро ушла из торгового центра и еще долго плакала в машине из-за упрека продавца по поводу моей полноты», — призналась Спано и добавила, что до сих пор шокирована поступком консультанта.

Собеседница издания заявила, что решила поделиться своей историей, поскольку плюс-сайз-женщины регулярно сталкиваются с такими неприятными инцидентами при выборе одежды. «К сожалению, полные покупательницы вынуждены подолгу искать вещи большого размера, поскольку они, как правило, не представлены в линейках известных брендов», — заключила она.

В декабре 2019 года продавец запретил девушке мерить платье из-за полноты и довел ее до слез. Девушка взяла четыре платья, одно из которых отличалось по размеру от остальных и было самым маленьким. Когда она направилась в примерочную, продавец остановил ее и запретил надевать последнее.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
В ЛНР призвали немедленно провести референдум о присоединении к России
Девушка ушла из магазина в слезах после упрека продавца в полноте
Две страны вырвались в топ у россиян после закрытия Европы
Тяжелораненый участник СВО пожаловался на отказ в заселении в московский хостел
Россиянка вышла замуж за мигранта в обмен на ремонт
Названы последствия для сдавших в макулатуру уголовные дела полицейских из Уфы
Белорусский посол назвал последствия вхождения его страны в Российскую империю
В России оценили намерение дочери Тутберидзе отобраться в сборную США
Популярная блогерша рассказала о публикации интимных снимков за деньги
Пригожин отреагировал на требование о быстрых походах в туалет для артистов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.