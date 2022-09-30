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Universal представит новую часть франшизы «Американский пирог»

Студия Universal представит новую часть франшизы «Американский пирог»

Фото: Jason LaVeris / FilmMagic / Getty Images

Студия Universal представит новую часть франшизы «Американский пирог», сообщает The Hollywood Reporter.

Режиссером проекта выступит американская актриса и сценарист Сухата Дэй, ранее работавшая над комедией «Определись, пожалуйста» 2020 года. О том, кто войдет в актерский состав ленты, пока неизвестно. Даты начала съемок и премьеры не разглашаются.

События в фильме буду основаны на сюжетной линии первой части проекта, однако, по словам представителей студии, создатели картины постараются добавить «свежий взгляд» на старую франшизу.

Премьера первой части «Американского пирога» состоялась в 1999 году. В прокате лента собрала около 235 миллионов долларов, после чего создатели проекта сняли еще четыре сиквела и пять спин-оффоф.

Ранее 60-летняя американская актриса Дженнифер Кулидж, сыгравшая роль матери Стифлера в четырех частях франшизы «Американский пирог», рассказала о сексе с 200 людьми после выхода фильма.

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Анастасия Астахова
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