Путин рассказал о возмутившей его ситуации с мобилизацией врачей

Путин возмутился зачислением врачей в качестве мотострелков в ходе частичной мобилизации

Российский президент Владимир Путин возмутился случаями, когда при частичной мобилизации добровольцев «заворачивали обратно», а врачей зачисляли в качестве мотострелков, на ошибки в ходе призыва в Вооруженные силы (ВС) РФ он указал во время совещания с постоянными членами Совета безопасности, пишет ТАСС.

По словам Путина, от граждан России поступают заявления о нарушениях при проведении частичной мобилизации. Он призвал исправить эти недочеты и впредь ошибок не допускать. Есть случаи, когда врачей, высококлассных специалистов других профессий с многолетним опытом отправляли не в те части, рассказал президент об одной из ситуаций.

«Вместо службы там, где они действительно нужны и на что они готовы, востребованы, — например, в госпиталях — зачисляют мотострелками. Зачем? А добровольцев, которые сами, без повестки пришли в военкоматы, а таких много, заворачивают обратно», — уточнил глава государства. По его словам, последним в военкоматах указывали на то, что они якобы не имеют нужных военно-учетных специальностей.

Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября.

