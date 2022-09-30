Путин назвал фейковой пропаганду на Западе

Президент Путин заявил, что страны Запада пропагандой утопили правду в океане фейков

Страны Запада своей пропагандой утопили правду в океане фейков — «врут напропалую, как Геббельс». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24».

По мнению президента России, пропаганда на Западе достигла запредельного уровня.

«Страны Запада утопили правду в океане фейков, используя запредельную пропаганду по заветам Йозефа Геббельса. Но людей нельзя накормить долларами и евро», — сказал Путин.

Он отметил, что сейчас в мире доминируют интересы США, которые «пытаются все брать нахрапом и шантажом».

Ранее Путин заявил, что Запад целенаправленно истреблял целые этносы и подсаживал на наркотики.