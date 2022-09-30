Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин назвал фейковой пропаганду на Западе

Президент Путин заявил, что страны Запада пропагандой утопили правду в океане фейков

Фото: Gavriil Grigorov / Reuters

Страны Запада своей пропагандой утопили правду в океане фейков — «врут напропалую, как Геббельс». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24».

По мнению президента России, пропаганда на Западе достигла запредельного уровня.

«Страны Запада утопили правду в океане фейков, используя запредельную пропаганду по заветам Йозефа Геббельса. Но людей нельзя накормить долларами и евро», — сказал Путин.

Он отметил, что сейчас в мире доминируют интересы США, которые «пытаются все брать нахрапом и шантажом».

Ранее Путин заявил, что Запад целенаправленно истреблял целые этносы и подсаживал на наркотики.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Подписан договор о присоединении новых территорий к России
Норвегия заявила о возможности закрытия границы с Россией
Путин порассуждал о родителях номер один и номер два
Путин заявил о необратимости слома гегемонии Запада
Блогер Лебедев установил дорожный знак «Чмоки и поки» возле школы в Подмосковье
Путин завершил речь словами «за нами правда, за нами Россия»
Путин заявил о созданном США прецеденте при уничтожении Хиросимы и Нагасаки
В Италии отреагировали на информацию об интересе клубов к игроку сборной России
Путин обвинил англосаксов в подрыве «Северного потока»
Американского «часового» заметили у границ России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.