Путин обвинил Запад в наркоторговле и истреблении целых этносов

Путин заявил, что Запад целенаправленно истреблял целые этносы и подсаживал на наркотики

Президент России Владимир Путин в ходе выступления обвинил Запад в наркоторговле и истреблении целых этносов. Его выступление транслировал Первый канал.

По словам российского лидера, западные элиты остались колонизаторскими, так как «они разделяют народы на первый и иной сорта». «Стоит напомнить Западу, что он начал свою колониальную политику в период Средневековья. А затем последовала мировая работорговля, геноцид индейских племен в Америке, разграбление Индии и Африки, войны Англии и Франции против Китая, в результате которых он был вынужден открыть свои порты для торговли опиумом. То что они делали: подсаживали целые народы на наркотики и целенаправленно истребляли целые этносы ради земли и ресурсов», — рассказал политик.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления 30 сентября заявил, что Запад радикально отрицает нравственные нормы религии и семьи. В качестве примеров он привел наличие в США и странах Европы понятия различных «гендеров», которые существуют помимо мужчин и женщин. По его словам, эти «извращения ведут к деградации и вымиранию».

«Такое полное отрицание человека, ниспровержение веры и традиционных ценностей, приобретает черты религии наоборот — откровенного сатанизма. В нагорной проповеди Иисус Христос, обличая лжепророков, говорит: по плодам их — узнаете их. И эти ядовитые плоды — уже очевидные люди», — заявил Путин.