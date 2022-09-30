Путин заговорил о боге

Президент Путин заявил об откровенном сатанизме, порождаемом Западом

Президент России Владимир Путин в ходе выступления 30 сентября заявил, что Запад радикально отрицает нравственные нормы религии и семьи и заговорил о боге. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24».

В качестве примеров он привел наличие в США и странах Европы понятий различных «гендеров», которые существуют помимо мужчин и женщин. По его словам, эти «извращения ведут к деградации и вымиранию».

«Такое полное отрицание человека, ниспровержение веры и традиционных ценностей, приобретает черты религии наоборот — откровенного сатанизма. В нагорной проповеди Иисус Христос, обличая лжепророков, говорит: по плодам их узнаете их. И эти ядовитые плоды — уже очевидные люди. Не только в нашей стране. В том числе, и для многих людей в самом Западе», — заявил Путин.

Он также порассуждал о том, что России вряд ли необходимы такие понятия, как «родитель один» и «родитель два», которые приняты в некоторых странах Запада.

В то же время, сейчас мир вступил в период революционных трансформаций, которые носят фундаментальный характер, считает президент России. Формируются новые центры развития, которые представляют большинство мирового сообщества. «Они готовы не только заявлять о своих интересах, но и защищать их. И в многополярности видят возможность укрепить свой суверенитет, обрести истинную свободу», — подчеркнул глава государства.