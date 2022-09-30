Путин порассуждал о родителях номер один и номер два

Путин задался вопросом о необходимости понятий «родитель один» и «родитель два»

России вряд ли необходимы понятия «родитель один» и «родитель два», которые приняты в некоторых странах Запада. Об этом порассуждал президент России Владимир Путин в ходе своего выступления, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24».

Ранее Путин напомнил о том, что претензии на мировое господство в прошлом уже не раз разбивались о мужество и стойкость нашего народа. Он заключил, что Россия защитит свои ценности от стран Запада.