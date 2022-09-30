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Путин заявил о защите ценностей России от Запада

Президент Владимир Путин заявил, что Россия защитит свои ценности от Запада

Фото: Harry Engels / Getty Images

Россия защитит свои ценности от стран Запада. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24».

«Хочу напомнить, что претензии на мировое господство в прошлом уже не раз разбивались о мужество и стойкость нашего народа, Россия всегда будет Россией, мы и сейчас защитим и наши ценности, и нашу Родину», — сказал глав государства.

Ранее во время выступления президент также заявил, что стремление обезопасить своих людей является великой освободительной миссией России.

Выступление президента Владимира Путина перед подписанием договора о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей началось 30 сентября. В начале выступления глава государства заявил, что жители этих территорий сделали свой однозначный выбор.

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Никита Абрамов
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