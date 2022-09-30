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Путин заявил о великой освободительной миссии России

Путин заявил, что стремление обезопасить людей является освободительной миссией России
СюжетРеферендум в ДНР:

Фото: Scott Olson / Getty Images

Стремление обезопасить своих людей является великой освободительной миссией России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24».

«Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами и сделаем все, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей. В этом великая освободительная миссия нашего народа», — сказал глава государства.

Ранее Владимир Путин заявил, что жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей сделали свой однозначный выбор

23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о присоединении к России. Они продлились до 27 сентября. По итогам референдумов, большинство жителей региона проголосовало за присоединение к России.

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Никита Абрамов
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