Путин заявил о великой освободительной миссии России

Путин заявил, что стремление обезопасить людей является освободительной миссией России

Стремление обезопасить своих людей является великой освободительной миссией России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24».

«Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами и сделаем все, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей. В этом великая освободительная миссия нашего народа», — сказал глава государства.

Ранее Владимир Путин заявил, что жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей сделали свой однозначный выбор

23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о присоединении к России. Они продлились до 27 сентября. По итогам референдумов, большинство жителей региона проголосовало за присоединение к России.