Письма к вузам с просьбой предоставить списки студентов оказались мошенническими

Минобрнауки назвало мошенническими письма к вузам с просьбой предоставить списки студентов

Сообщение о том, что военкомат просит российские вузы предоставить списки студентов мужского пола для прохождения боевой подготовки, оказалось недостоверным. В Минобрнауки назвали мошенническими письма, рассылаемые якобы военкоматом.

Первоисточник информации обнаружить не удалось. Первым о рассылке российским вузам написало вечером 29 сентября сообщество «РГГУ: Студенческая жизнь» в социальной сети «ВКонтакте».

В посте приводится скриншот письма, которое якобы рассылает военный комиссариат Москвы. Автор послания просит все российские вузы отправить не позднее 30 сентября 2022 года актуальный список всех студентов мужского пола с целью проведения боевой подготовки. Письмо якобы было написано начальником Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил России Иваном Бувальцевым. «РГГУ: Студенческая жизнь» называет это письмо фейком.

На то, что письмо является ненастоящим, указывает, в частности, электронный адрес, на который просят отправить списки. На официальном сайте Минобороны написан совсем другой адрес военного комиссариата Москвы, который отличается от того, что в письме, — voenkom_moskva_1@mil.ru.

Минобороны официально не сообщало о том, что студентов вузов отправляют на боевую подготовку. Еще 23 сентября представители ведомства заявили, что студенты, получающие первое высшее образование на очных и вечерних отделениях вузов, не подлежат объявленной в России частичной мобилизации.

Вечером 29 сентября в официальном Telegram-канале Минобрнауки вышла публикация, в которой говорится, что рассылаемые вузам письма с просьбой прислать список студентов являются мошенническими.

«Ни в коем случае нельзя открывать эти письма и переходить по ссылкам. Рекомендуем отметить их как спам и добавить адрес отправителя в черный список. Даже открытие данного письма может позволить загрузить вам вредоносное ПО на персональный компьютер и/или мобильное устройство», — говорится в заявлении ведомства.

Сообщение о том, что вузам рассылают письма с просьбой предоставить список всех студентов мужского пола для прохождения боевой подготовки, не получило распространения в средствах массовой информации. Несколько СМИ выпустили материалы о мошеннических рассылках с комментарием Минобрнауки, например, агентство «Интерфакс» и «Российская газета».

В соцсетях эта информация тоже встречалась редко. Например, сообщество «Zа Россию» (13 участников) в «Одноклассниках» преподнесло сообщение о рассылке писем вузам от военкомата как фейк.

Во «ВКонтакте» аналогичные посты вышли в сообществе «Педагогический университет | Оренбург» (227 участников) и у одного пользователя.