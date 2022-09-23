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Минобороны ответило на вопрос о мобилизации студентов очных и вечерних отделений

Минобороны: студенты очных и вечерних отделений не подлежат частичной мобилизации

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Студенты, получающие первое высшее образование на очных и вечерних отделениях вузов, не подлежат объявленной в России частичной мобилизации. Об этом заявили в Минобороны, комментируя соответствующий вопрос журналистов. Комментарий приводится в Telegram-канале ведомства.

«Граждане Российской Федерации, состоящие на воинском учете по месту жительства, проходящие первичное обучение в российских высших учебных заведениях на очных или вечерних отделениях, на военную службу в рамках частичной мобилизации не привлекаются», — разъяснили в Минобороны.

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До этого в российском Генштабе сообщали, что о мобилизации студентов-очников речи не идет. Представитель Генштаба призвал студентов «спокойно ходить на занятия», так как никто их не будет призывать и мобилизовывать.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава государства пояснил, что призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

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Анна Щербакова
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