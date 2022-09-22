В Генштабе ответили на вопрос о мобилизации студентов

В Генштабе заявили, что о мобилизации студентов-очников речи не идет

Студентов-очников не будут призывать в рамках частичной мобилизации, об этом речи не идет, заявил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. Его слова приводит РИА Новости.

«Хочу упредить вопросы, которые могут в связи с этим возникнуть — ни о каких мобилизациях, призывах студентов-очников, обучающихся в вузах, речи не идет», — заявил представитель Генштаба.

Также он призвал студентов «спокойно ходить на занятия», так как никто их не будет призывать и мобилизовывать.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

21 сентября Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

Позднее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт, а также с нужными для армии военно-учетными специальностями.