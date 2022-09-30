Россия осудила реакцию Великобритании на референдумы

Российское посольство в Британии возмутилось реакцией Лондона на референдумы

Посольство России в Великобритании осудило реакцию Лондона и западных стран на результаты референдумов о вхождении Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), Запорожской и Херсонской областей в состав России. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломаты заявили, что приветствуют воссоединение на основе международного права, свободных и демократических процессах. «Возмутительная реакция в Великобритании и других западных столицах на сегодняшние события является доказательством того, что они игнорируют реальность на местах и ​​хотят лишить местное население права на свободный и осознанный выбор своего будущего», — указали в посольстве.

В посольстве подчеркнули, что состоявшиеся референдумы основывались на фундаментальном принципе самоопределения, который включен в Устав ООН и Хельсинский Заключительный акт. Дипломаты добавили, что голосование также является следствием продолжающихся зверств и дискриминации, которым подвергалось русскоязычное население со стороны Украины на протяжении последних 8 лет.

В дипмисии сообщили о готовности России обеспечить защиту всей своей территории любыми доступными ей способами. «Публичные заявления президента (России) Владимира Путина по этому поводу полностью соответствуют действующей военной доктрине, в которой четко прописаны варианты и инструменты сдерживания внешней агрессии», — заключили в посольстве.

Итоги референдумов о принятии четырех регионов в состав России были подведены 28 сентября. В каждом из них большинство избирателей проголосовали за данное решение.