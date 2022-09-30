Президент России Владимир Путин назвал расизмом западную русофобию

Президент России Владимир Путин назвал расизмом русофобию Запада. Трансляция выступления российского лидера в Георгиевском зале Кремля доступна на сайте «Первого канала».

По его словам, причина западной русофобии в том, что Россия «не дала себя обобрать в период колониализма». Владимир Путин отметил, что Россия в ту эпоху заставила Европу торговать с собой равноправно.

«Запад сам растоптал понятие незыблемости границ. Они клеймят целые народы и государства. Они разделяют народы на первый и иной сорта», — добавил президент России.

Также Путин обвинил западные страны в нарушении обещаний, в том числе касавшихся нерасширения НАТО на Восток. Политик подчеркнул, что прежние власти страны «купились» на обещания, обернувшиеся в итоге «грязным обманом».