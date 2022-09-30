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Путин обвинил Запад в нарушении обещаний по нерасширению НАТО

Президент России Путин обвинил Запад в нарушении обещаний по нерасширению НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Shutterstock

Президент России Владимир Путин обвинил западные страны в нарушении обещаний, в том числе касавшихся нерасширения НАТО на Восток. Трансляцию его речи публикует РБК.

Политик подчеркнул, что прежние власти страны «купились» на обещания, обернувшиеся в итоге «грязным обманом». Путин добавил, что США и НАТО лукавят, когда говорят, будто их доктрины построены на «сдерживании»: на самом деле они хотят доминировать над миром.

Американский историк и лингвист Ноам Хомский ранее напомнил, что экс-президент США Билл Клинтон нарушил данное России обещание не расширять НАТО на Восток. Хомский рассказал, что бывший лидер США Джордж Буш-старший договорился с президентом СССР Михаилом Горбачевым о том, что НАТО не продвинется «ни на дюйм» на Восток, однако уже при Клинтоне обещание нарушили.

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Виктория Кондратьева
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