Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США назвали виновного в обмане России про нерасширение НАТО

Историк Хомский: Клинтон лгал Ельцину о расширении НАТО на восток, прикрываясь выборами
Борис Ельцин и Билл Клинтон

Борис Ельцин и Билл Клинтон. Фото: Rick Wilking / Reuters

Американский историк и лингвист Ноам Хомский в беседе с Massachusetts Peace Action заявил, что экс-президент США Билл Клинтон нарушил данное России обещание не расширять НАТО на восток.

Эксперт напомнил, что бывший лидер США Джордж Буш-старший договорился с президентом СССР Михаилом Горбачевым о том, что НАТО не продвинется «ни на дюйм» на восток в обмен на вхождение объединенной Германии в состав блока. Однако в 1997 году его преемник Клинтон нарушил свое обещание и пригласил Вишеградскую группу в альянс.

По словам историка, Клинтон обманывал первого российского президента Бориса Ельцина, утверждая, что использует эти заявления для внутренней аудитории в США.

«Он прямым текстом говорил своему другу Борису Ельцину: "Не беспокойся, мне нужно это, чтобы одержать победу на президентских выборах», — пояснил собеседник издания.

Следующий президент США Джордж Буш-младший «распахнул двери всем желающим, пригласив в альянс даже Украину», высказался Хомский.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия в 1990-х годах сама отказалась от предложения Запада вступить в НАТО. Он отметил, что альянс является объединенным оборонительным союзом, члены которого должны быть уверенными, что в случае нападения их обязательно защитят союзники.

Здесь и сейчас
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Коалиция Макрона победила на выборах с минимальным отрывом
Французские министры оказались под угрозой увольнения
Боррель высказался о необходимости продолжения диалога с Россией
Германия решила помочь в вывозе украинского зерна по железной дороге
В США назвали виновного в обмане России про нерасширение НАТО
В Венесуэле выявили первый случай заражения оспой обезьян
Москвичи обсудили ассортимент «Бутербродной» в центре города
В России оценили вероятность лабораторного происхождения коронавируса
Бывший депутат Рады заявил о скорой капитуляции Запада по вопросу Украины
Чехия раскритиковала подход Макрона в отношении России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.