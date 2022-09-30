Кайли Дженнер вышла в свет в прозрачном платье и вызвала возмущение в сети

Модель Кайли Дженнер посетила Неделю моды в прозрачном платье и вызвала возмущение в сети

Американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер вышла в свет в откровенном наряде во время Недели моды в Париже и вызвала возмущение пользователей сети. Соответствующую информацию приводит Daily Mail.

Так, знаменитость появилась на публике в прозрачном платье длины миди с разрезами до бедер и вырезом в районе груди. При этом интимные участки ее тела были прикрыты красной тканью, расположенной под платьем. Кроме того, Дженнер сделала контрастный макияж в коричневой гамме и распустила волосы.

В свою очередь данный образ вызвал у читателей издания противоречивые эмоции. «Похоже, она разорвала тряпку на несколько частей и надела их на себя», «Вульгарный вид», «У нее столько денег, но она одевается так», «Выглядит нелепо», «Наряд создан тем, кто явно не любит женщин», «Как можно тратить так много, чтобы выглядеть так дешево?» — прокомментировали они.

Ранее в сентябре Кайли Дженнер вышла в свет в вязаном наряде и стала объектом насмешек в сети. Фотографы запечатлели 25-летнюю знаменитость на показе бренда Balmain, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. Предпринимательница была одета в вязаное мини-платье белого цвета, оформленное глубоким декольте.