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Кайли Дженнер вышла в свет в вязаном наряде и стала объектом насмешек в сети

Модель Кайли Дженнер появилась в Париже в вязаном платье и подверглась критике в сети

Фото: MEGA / Getty Images

Американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер вышла в свет в вязаном наряде и стала объектом насмешек в сети. Соотвествующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

Фотографы запечатлели 25-летнюю знаменитость на показе бренда Balmain, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. Предпринимательница была одета в вязаное мини-платье белого цвета, оформленное глубоким декольте. На опубликованных снимках видно, что на Дженнер отсутствует бюстгальтер. Ее образ был также дополнен туфлями с прозрачными вставками.

Читатели издания подвергли критике внешний вид звезды в комментариях под материалом. «Иисус, спаси нас. Что она вообще носит?», «25, но выглядит на все 45 в таком наряде», «Она выглядит нелепо», «Очень вульгарный образ! К сожалению, почему-то такие, как Дженнер, являются образцом для подражания для молодых девушек», «Ее платье напоминает мне мою старую сумку для покупок. От нее хотя бы пользы больше», — высказывались они.

В июле Кайли Дженнер обругали в сети за кратковременный полет на личном джете. Американская модель следовала из города Камарильо в Ван-Найс, расположенный в штате Калифорния. Время в пути составило 17 минут. По предварительным расчетам, преодолеть данное расстояние можно было на автомобиле за 45 минут. Пользователи сети раскритиковали Дженнер в комментариях, обвиняя ее в расточительности и загрязнении окружающей среды.

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Мария Винар
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