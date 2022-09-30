«Известия»: политолог Коломинес исключил вероятность нового референдума в Каталонии

Профессор Университета Барселоны Агусти Коломинес прокомментировал предложение главы правительства Каталонии Пере Арагонеса провести референдум о возможной независимости автономного сообщества. Его слова приводят «Известия».

Коломинес напомнил, что идея соглашения о референдуме не является новой. В 2000 году парламент Канады принял «Закон о ясности», который определяет условия, при которых Квебек имеет право провести референдум. Тогда установили, что решение о голосовании всегда будет принадлежать Оттаве.

Испанский политолог оценил вероятность референдума в Каталонии и исключил ее, поскольку подобная инициатива не наберет необходимую поддержку.

«Никакая другая выступающая за независимость партия Каталонии ("Вместе за Каталонию" — Junts, "Кандидатура народного единства" --CUP, Primàries или Llista Cívica) не поддержит предложение такого типа. Правящая в стране "Испанская социалистическая рабочая партия" (PSOE) также не примет инициативу, несмотря на то, что такое соглашение наделяет ее правом на одобрение или запрет референдума. Подписав его, они признают, что Каталония может самостоятельно определить свое будущее», — объяснил эксперт.

Предложение Арагонеса профессор назвал несвоевременным из-за политического кризиса в регионе, который продолжается после незаконного референдума, состоявшегося 1 октября 2017 года.

27 сентября Арагонес заявил о намерении провести новый референдум о независимости. По его словам, голосование признает как само королевство, так и мировое сообщество.