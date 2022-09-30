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Стюардесса в мини-юбке показала трюк вверх ногами и удивила пользователей сети

Бортпроводница в платье длины мини сделала стойку на руках и удивила пользователей сети

Фото: @fly_hostess_

Бортпроводница в мини-юбке сделала стойку на руках на борту самолета и удивила пользователей сети. Снимок опубликован в аккаунте @fly_hostess, освещающем досуг членов экипажа, в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре девушка показала акробатический трюк вверх ногами, встав на руки и согнув одну ногу в колене. Сотрудница авиакомпании одета в платье длины мини бордового цвета и черные балетки.

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Подписчики сообщества оценили задумку стюардессы и выразили свое восхищение. «Какая вы красивая», «Просто невероятное фото», «У вас чудесные ножки», «Вы великолепно выглядите», «Вот это здорово», «Впечатляет», «Кажется, что я всегда летаю не на тех авиалиниях», — писали они.

Ранее в сентябре бортпроводница арабской авиакомпании Emirates продемонстрировала на видео пять комплектов униформы и покорила пользователей сети. В первую очередь девушка показала основную форму стюардесс — удлиненный бежевый пиджак, юбку длиной ниже колена, темно-бордовые туфли на невысоком каблуке и фирменный красный берет-таблетку с белым шарфом. 

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Валентина Процкова
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