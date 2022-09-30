Строители попросили власти освободить сотрудников от мобилизации

Объединение строителей попросило власти освободить часть сотрудников от мобилизации

Саморегулируемые организации (СРО) «Уральское объединение строителей» и «Лига проектных организаций» попросили власти освободить некоторых сотрудников от частичной мобилизации. Речь идет о специалистах, которые заняты на критически важных направлениях, сообщают «Известия».

Закон требует, чтобы в СРО выходили компании с двумя специалистами, подписываютщими документы и согласовывающими работы по строительству и проектированию. Это члены Национального реестра специалистов (НРС) ассоциаций «Национальное объединение строителей» и «Национальное объединение проектировщиков и изыскателей».

Гендиректор «Уральского объединения строителей» Сергей Ренжин отметил крайнюю важность того, чтобы сотрудники НРС присутствовали на рабочих местах. «Без подписи документов и согласования работ со стороны вышеупомянутых сотрудников строительство и проектирование не могут ни начаться, ни продолжиться», — заявил он.

Ренжин добавил, что в случая мобилизации важных сотрудников стройки и проекты в России могут остановиться, что приведет к значительным экономическим потерям. СРО также будут обязаны приостановить деятельность прекративших производство компаний, в результате чего в отрасли станет больше банкротств.

Ранее в сентябре вице-премьер Марат Хуснуллин предложил освободить от мобилизации строителей, работающих в Донбассе. По его словам, занятые в этих регионах специалисты также находятся в опасности.