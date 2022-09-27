Работающих в Донбассе строителей захотели освободить от мобилизации в России

Хуснуллин предложил освободить от мобилизации строителей, работающих в Донбассе

Российских строителей, которые занимаются восстановлением подконтрольных территорий, в том числе ДНР и ЛНР, захотели освободить от частичной мобилизации. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

Он пояснил, что сейчас рассматривается вопрос квот для строителей, «которые работают на новых территориях». Хуснуллин также рассказал, что в настоящее время в ДНР и ЛНР находятся около 32 тысяч специалистов. На восстановление объектов в Донбассе хотят привлечь еще порядка 30 тысяч строителей.

По словам Хуснуллина, работающие в этих регионах специалисты тоже находятся в опасности. «Многие строят рядом с зоной боевых действий», — пояснил он. В связи с этим вице-премьер сообщил о нецелесообразности возвращения строителей в Россию, чтобы потом заново их отправить на фронт.

На данный момент в Донбассе находятся на стадии строительства или ремонта около 2 тысяч объектов. Уже представлены планы работ, и это самая большая стройка, считает вице-премьер.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР. 21 сентября была объявлена частичная мобилизация в России. В Минобороны отметили, что всего будут призваны 300 тысяч резервистов.