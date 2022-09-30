Стоимость билетов в Турцию сравнялась с ценой недельных туров «все включено»

TourDom: тур «все включено» в Турцию из Екатеринбурга обойдется дешевле билетов в Анталью

Стоимость билетов на самолет в Турцию в начале октября из разных российских городов сравнялась с ценой туров в отелях республики по системе «все включено». На это обратили внимание специалисты портала TourDom.

Например, авиабилеты из Екатеринбурга в Анталью туда-обратно с отправлением 4 октября обойдутся двоим туристам от 135 тысяч рублей. В то же время недельный отдых в пятизвездочном отеле с питанием «ультра все включено» будет стоить 120 тысяч рублей, в трехзвездочных гостиницах — дешевле 100 тысяч рублей.

Из Красноярска улететь в Анталью можно минимум за 189 тысяч рублей, а самый бюджетный тур из сибирского города в турецкий трехзвездочный отель с питанием «все включено» на семь ночей на двоих стоит около 120 тысяч рублей, в отель «четыре звезды» — 150 тысяч рублей. Аналогичное сравнение стоимости авиабилетов и путевки для жителей Новосибирска составляет 172 и 132 тысячи рублей соответственно.

Самые недорогие билеты из Москвы в Анталью с вылетом 5 октября можно найти за 93,5 тысячи рублей, тогда как недельный тур в пятизвездочный отель «все включено» обойдется в 94 тысячи рублей.

Ранее в сентябре сообщалось, что цены на авиабилеты Турцию, Казахстан и ОАЭ, могут начать снижаться в октябре. Например, перелет в Стамбул 9 октября обойдется в среднем от 58 тысяч рублей, а в середине месяца уже от 35 тысяч рублей.