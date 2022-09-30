Еврокомиссия увидела угрозу в уезжающих из России гражданах

Еврокомиссар Йоханссон: уехавшие из РФ граждане могут представлять угрозу безопасности ЕС

Уезжающие из России на фоне частичной мобилизации граждане могут представлять угрозу безопасности стран Евросоюза. Возможную опасность со стороны таких россиян увидела еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, передает РИА Новости.

«Тот факт, что вы не хотите отправиться на Украину и воевать, не означает, что вы не представляете угрозы для Европейского союз», — заявила она.

Йоханссон представила обновленные инструкции к выдаче виз в страны ЕС россиянам и контролю границ. Она также подчеркнула, что желающие надолго остаться в Евросоюзе граждане должны сразу подавать разрешение на долгосрочное нахождение, а не на краткосрочные визы. По ее словам, в новых инструкциях не затрагивается проблема запроса на получение убежищ, однако каждый подающий документы имеет право на индивидуальное рассмотрение дела национальными властями ЕС.

Ранее Минобороны России сообщило, что в рамках объявленной частичной мобилизации не будет требовать от государственных органов Казахстана, Грузии и других стран принудительного возвращения уехавших туда россиян.