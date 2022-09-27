Минобороны решило не возвращать уехавших россиян принудительно

МО в рамках мобилизации не будет требовать у других стран принудительно возвращать россиян

В рамках объявленной частичной мобилизации никаких обращений к государственным органам Казахстана, Грузии и других стран по вопросам якобы принудительного возвращения находящихся там россиян не планируется. О таком решении заявили в Минобороны, комментарий приводится в Telegram-канале ведомства.

В ведомстве заверили, что подобные обращения даже не разрабатывались.

Накануне глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщал, что пункт мобилизации на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Верхний Ларс» на границе с Грузией необходим для оповещения людей о том, что они не подлежат выезду.

Он пояснил, что на месте работает оперативная группа органов власти и военкомата совместно с МВД, выезжающим жителям республики вручают повестки.

27 сентября стало известно, что на границе с Грузией на КПП скопилось свыше 5,5 тысячи грузовых и легковых машин, ожидающих проезда.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации в регионах страны. По словам главы государства, призыву в армию подлежат те, кто состоит в запасе, уже проходил службу в рядах Вооруженных сил России и имеет подходящую военно-учетную специальность.