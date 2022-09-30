Путин упростил получение гражданства иностранцами-контрактниками

Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России иностранцами-контрактниками

Президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России иностранцев, которые заключили контракты на военную службу не менее чем на год и принимали участие в боевых действиях не менее шести месяцев. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, аналогичная возможность предоставляется принимавшим участие в боях менее полугода, но получившим увечья, из-за которых им пришлось уволиться со службы.

Кроме самих иностранных граждан гражданство в упрощенном порядке могут получить их супруги, дети и родители.

Ранее сообщалось, что иностранные граждане, которые будут призваны в Москве в рамках частичной мобилизации, объявленной в России, смогут рассчитывать на ту же социальную поддержку, что и москвичи. Подобные меры власти города раскрыли в указе, который был подписан мэром столицы Сергеем Собяниным.