Модель предсказала существование планет-океанов у красных карликов

Nature Astronomy: у красных карликов могут существовать планеты с океанами жидкой воды

Астрономы Токийского университета предсказали, что у звезд спектрального класса М, являющихся красными карликами, могут существовать планеты с океанами жидкой воды. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

Исследователи разработали новую модель формирования планет, которая предсказывает количество морской воды на экзопланетах, вращающихся вокруг красных карликов. Оказалось, что планеты с океанами могут составлять несколько процентов от общего количества планет с радиусом Земли возле таких звезд.

Распространено мнение, что современные океаны Земли были сформированы с помощью водоносных скалистых или ледяных космических тел. Предыдущие исследования показали, что планеты с умеренным содержанием воды должны встречаться достаточно редко. Хотя звезды М-типа являются основной целью будущих поисков пригодных для жизни планет, маловероятно, что такие обитаемые планеты будут найдены.

Новая модель отследила рост массы и орбитальную эволюцию планет на основе современных теорий формирования планет и позволила рассчитать количество воды, приобретаемой в процессе роста каменистого тела. Она включает как генерацию воды в водородной атмосфере во время формирования планеты в протопланетном диске, так и столкновение с водоносными кометами и астероидами.

Ожидается, что около ста планет размером с Землю будут обнаружены в обитаемой зоне вокруг звезд М-типа в текущих и будущих программах исследования экзопланет, таких как TESS и PLATO. Результаты этого исследования предсказывают, что некоторые из этих планет будут водными с земным теплым климатом.