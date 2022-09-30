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Телескоп Уэбба запечатлел самые далекие шаровые скопления

Телескоп Уэбба получил снимок галактики Sparkler с самыми древними шаровыми скоплениями

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Астрономы канадской группы NIRISS Unbiased Cluster Survey (CANUCS) идентифицировали самые далекие из когда-либо обнаруженных шаровых скоплений с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST). Эти плотные группы из миллионов звезд могут быть реликвиями, содержащими самые первые и самые старые звезды во Вселенной. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal Letters.

На полученном снимке первого глубокого поля Уэбба запечатлена галактика Sparkler, которая находится в девяти миллиардах световых лет от Земли. Эта галактика получила свое название из-за окружающих ее компактных объектов в виде маленьких желто-красных точек, которые исследователи называют «блестками». Исследователи предполагали, что эти искры представляют собой молодые скопления, в которых активно формируются звезды, либо старые шаровые скопления.

Исследователи объединили новые данные с камеры ближнего инфракрасного диапазона JWST (NIRCam) с архивными данными Хаббловского космического телескопа (HST). Ученые выяснили, что пять таинственных объектов являются шаровыми скоплениями, поскольку у них отсутствовали эмиссионные линии кислорода, которые присутствуют в молодых скоплениях.

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Александр Еникеев
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