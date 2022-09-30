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Диетолог рассказала о вреде слишком быстрого похудения

Диетолог Дарья Русакова: слишком быстрое похудение может причинить вред организму

Фото: Jonathan Borba / Unsplash

Слишком быстрое похудение может негативно повлиять на внешний вид и причинить вред внутренним органам, считает диетолог медицинской лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Дарья Русакова. Об этом сообщает издание «Известия».

«Ради быстрых результатов часто идут на крайние меры: садятся на жесткие, почти голодные диеты, нарушают питьевой режим, используют добавки, которые якобы ускоряют процесс сжигания жира, или доводят себя до изнеможения в спортзале», — рассказала Русакова.

Все это, по ее мнению, не дают организму адаптироваться. В результате активный распад жировой и мышечной ткани приводит к снижению уровня метаболизма и негативно влияет на функцию печени и почек.

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По словам Русаковой, чтобы запустить процесс похудения, нужно снизить калорийность рациона и составить правильный режим питания и увеличить физические нагрузки. Чтобы вес снижался в среднем на 500-1000 граммов в неделю, достаточно создать дефицит, составляющий около 550 килокалорий в сутки.

Это нормальный темп, который не повредит организму. Он основывается на расчете «один грамм жира равен девяти килокалориям». Чтобы «растаял» килограмм жировой ткани, нужно получить на девять тысяч килокалорий меньше, чем потратить. При ограничениях в питании и повышении физической активности, сделать это за неделю вполне реально, хотя и непросто

Дарья Русаковадиетолог

Эксперт уточнила, что интенсивнее всего снижение веса происходит в первый месяц. За это время организм может потерять от семи до 15 процентов исходной массы тела без ущерба для здоровья. В следующие месяцы темп похудения снижается, поэтому его изменение лучше измерять не в килограммах, а в процентах от исходного веса.

Ранее сообщалось, что чтобы ускорить процесс похудения, необходимо есть больше зелени и сочетать углеводы с белками, считают диетологи. В частности, сжиганию висцерального жира способствует зелень.

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Алиса Дмитриева
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