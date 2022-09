Диетологи назвали шесть способов ускорить похудение

ETNT: диетолог Лиза Московиц порекомендовала есть шпинат для сжигания висцерального жира

Чтобы ускорить процесс похудения, необходимо есть больше зелени и сочетать углеводы с белками, считают диетологи. В материале Eat This, Not That! они назвали шесть эффективных и простых способов быстрее избавиться от лишнего веса.

Диетолог Лиза Московиц убеждена, что зелень способствует сжиганию висцерального жира. В частности она порекомендовала обратить внимание на шпинат, рукколу и капусту кале. По ее словам, эти продукты низкокалорийны и при этом содержат витамин К, магний, фолиевую кислоту, кальций, витамин С и нерастворимую клетчатку.

Специалист по питанию Лорен Манакер предложила ежедневно выпивать кофе или зеленый чай. В составе этих напитков есть кофеин, который ускоряет метаболизм и придает бодрости.

Ее коллега Эми Гудсон рекомендовала сочетать белок с углеводами, и не есть вторые отдельно. По ее словам, белок не дает углеводам быстро превращаться в глюкозу и, соответственно, поддерживает нормальный уровень сахара в крови.

Диетологи посоветовали выпивать стакан воды перед каждым приемом пищи, чтобы не переедать. По мнению специалистов, иногда человек ошибочно принимает жажду за голод и вместо того, чтобы выпить воды, съедает лишние калории.

Также худеющим стоит есть больше овощей и один раз в неделю отказываться от мяса в пользу растительного белка.

Ранее сообщалось, что диетологи перечислили помогающие похудеть привычки. Они посоветовали худеющим готовить еду впрок, раскладывать ее по контейнерам и замораживать.