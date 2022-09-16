Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Диетологи назвали шесть способов ускорить похудение

ETNT: диетолог Лиза Московиц порекомендовала есть шпинат для сжигания висцерального жира

Фото: Louis Hansel / Unsplash

Чтобы ускорить процесс похудения, необходимо есть больше зелени и сочетать углеводы с белками, считают диетологи. В материале Eat This, Not That! они назвали шесть эффективных и простых способов быстрее избавиться от лишнего веса.

Диетолог Лиза Московиц убеждена, что зелень способствует сжиганию висцерального жира. В частности она порекомендовала обратить внимание на шпинат, рукколу и капусту кале. По ее словам, эти продукты низкокалорийны и при этом содержат витамин К, магний, фолиевую кислоту, кальций, витамин С и нерастворимую клетчатку.

Материалы по теме:
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим» Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим»Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
10 января 2021
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет» Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
17 декабря 2020

Специалист по питанию Лорен Манакер предложила ежедневно выпивать кофе или зеленый чай. В составе этих напитков есть кофеин, который ускоряет метаболизм и придает бодрости.

Ее коллега Эми Гудсон рекомендовала сочетать белок с углеводами, и не есть вторые отдельно. По ее словам, белок не дает углеводам быстро превращаться в глюкозу и, соответственно, поддерживает нормальный уровень сахара в крови.

Диетологи посоветовали выпивать стакан воды перед каждым приемом пищи, чтобы не переедать. По мнению специалистов, иногда человек ошибочно принимает жажду за голод и вместо того, чтобы выпить воды, съедает лишние калории.

Также худеющим стоит есть больше овощей и один раз в неделю отказываться от мяса в пользу растительного белка.

Ранее сообщалось, что диетологи перечислили помогающие похудеть привычки. Они посоветовали худеющим готовить еду впрок, раскладывать ее по контейнерам и замораживать.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
Оксимирон вернулся в Россию и «передал привет» прокуратуре в новом клипе
В Армении высказались об ожиданиях от ОДКБ
Путин поприветствовал работу Турции в ШОС
Путин понадеялся на увеличение поставок зерна в бедные страны
Названа стоимость самой дешевой недвижимости в Подмосковье
Разрушения после ночного удара ВСУ по российскому городу сняли на видео
В Киргизии допустили введение в стране военного положения
Раскрыта связь прыщей на определенных участках лица с проблемами в организме
Вызванному в сборную России футболисту предложили играть за Армению
Раскрыта скорость воздушных потоков в московском метро
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.