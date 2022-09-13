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Диетологи перечислили помогающие похудеть привычки

Диетологи Лисси Лакатос и Тэмми Лакатос-Шеймз посоветовали худеющим готовить впрок

Фото: Shutterstock

Чтобы сбросить весь, нужно записывать все, что вы съедаете за день, считают американские диетологи Лисси Лакатос и Тэмми Лакатос-Шеймз. Эти и другие помогающие похудеть привычки они перечислили в материале для издания Eat This, Not That!

Диетологи посоветовали худеющим готовить еду впрок, раскладывать ее по контейнерам и замораживать. При этом необходимо правильно рассчитывать порции, чтобы не переедать. Также они порекомендовали вести пищевой дневник, чтобы точно знать, какие продукты и в каком количестве вы съели за день.

Лисси Лакатос предлагают перелить масло в бутылку с распылителем, чтобы использовать его в меньших количествах. Не менее важно есть медленно, тщательно прожевывая каждый кусок, и следить за тем, чтобы половина тарелки всегда была заполнена овощами.

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Специалисты советуют съедать не менее 20 граммов белка с каждым приемом пищи и заранее нарезать зелень, чтобы добавлять ее к каждому блюду. Вместо сахара Лисси Лакатос рекомендуют использовать корицу.

Ранее сообщалось, что желающим похудеть необходимо подходить к тренировкам с умом, а не пытаться заниматься как можно больше, считает американский диетолог Жаки Берк. Она посоветовала распределить нагрузку следующим образом: начать понедельник с утренней прогулки, во время которой можно отвечать на почту и общаться с друзьями, и завершить день легкой силовой тренировкой на 20-30 минут.

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Евгения Черкасова
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